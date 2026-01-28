IZAZOVI I PRITISCI: Kako će teći novo poglavlje pozicioniranja Srbije nakon krize sa NIS-om
Odbor za spoljnu politiku Predstavničkog doma Kongresa SAD usvojio je predlog zakona o navodnoj diskriminaciji Albanaca u Srbiji.
U nacrtu zakona, koji je usvojen skoro bez ijednog glasa protiv, fokus je na području Preševa, Bujanovca i Medveđe. Traži se razmatranje tzv. pasivizacije adresa Albanaca, kao i navodne diskriminacije u obrazovanju i upotrebi albanskog jezika u javnim institucijama. Iako proces treba da tek prođe Predstavnički dom, a onda i Senat, da bi dobio potpis američkog predsednika, što nije garantovano, ovo se može doživeti kao pritisak i rezultat albanskih lobista koji po važnim adresama sveta vrlo aktivno podrivaju Srbiju.
Kako će teći novo poglavlje pozicioniranja Srbije nakon krize sa NIS-om, evropske uredbe o ukidanju ruskog gasa, američko-evropskog previranja, i predloga zakona Kongresa SAD o navodnoj diskriminaciji Albanaca u Srbiji?
Gosti Usijanja:
Aleksandar Cvetković, predsednik Srpskog pokreta obnove SPO (putem video linka)
Ognjen Gogić, politikolog
Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost
Aleksandar Jerkvić, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO)
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig