Odbor za spoljnu politiku Predstavničkog doma Kongresa SAD usvojio je predlog zakona o navodnoj diskriminaciji Albanaca u Srbiji.

U nacrtu zakona, koji je usvojen skoro bez ijednog glasa protiv, fokus je na području Preševa, Bujanovca i Medveđe. Traži se razmatranje tzv. pasivizacije adresa Albanaca, kao i navodne diskriminacije u obrazovanju i upotrebi albanskog jezika u javnim institucijama. Iako proces treba da tek prođe Predstavnički dom, a onda i Senat, da bi dobio potpis američkog predsednika, što nije garantovano, ovo se može doživeti kao pritisak i rezultat albanskih lobista koji po važnim adresama sveta vrlo aktivno podrivaju Srbiju.

Kako će teći novo poglavlje pozicioniranja Srbije nakon krize sa NIS-om, evropske uredbe o ukidanju ruskog gasa, američko-evropskog previranja, i predloga zakona Kongresa SAD o navodnoj diskriminaciji Albanaca u Srbiji?

Gosti Usijanja:

Aleksandar Cvetković, predsednik Srpskog pokreta obnove SPO (putem video linka)

Ognjen Gogić, politikolog

Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost

Aleksandar Jerkvić, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO)

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig