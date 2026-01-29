U naredna dva meseca biće doneta odluka da li će se od decembra ove godine ili od marta sledeće godine krenuti sa služenjem obaveznog vojnog roka. Od septembra će se početi sa evidentiranjem vojnih obveznika, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je Srbija dramatično i drastično uvećala svoje vojne kapacitete, ali da smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza usmerenih protiv naše zemlje.

Koliko smo jaki, koliko smo ugroženi?

Da li su naredni izbori još važniji nego što su inače i kako će "rektor Vladan Đokić izaći na crtu predsedniku Aleksandru Vučiću", kao što to navode mediji? Predsednik Vučić kaže da neće menjati Ustav da bi se kandidovao za treći mandat, da li sve ukazuje da će on biti budući premijer?