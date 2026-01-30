"KO KRŠI ZAKON NEĆE GA ŠTITITI STRANAČKA KNJIŽICA" Jasna poruka SNS Kruševac: Zalažemo se za borbu koju je započeo Vučić
Srpska napredna stranka gradski odbor Kruševac oglasila se saopštenjem nakon izuzetno uspešno sprovedene akcije u kojoj je juče kod Kruševca zaplenjeno više od pet tona droge.
"Pred Zakonom nema zaštićenih! Kao stranka zalažemo se za poštovanje Zakona i borbu protiv kriminala i korupcije, borbu koju je započeo Aleksandar Vučić uz podršku naroda i to nastavljamo", poručili su iz SNS.
Dodaju da svako mora biti sankcionisan.
"Svako ko je Zakon kršio mora biti procesuiran i sankcionisan i neće ga štititi ni stranačka knjižica, niti bilo čiji domaći ili strani dokument. Apelujemo na nadležne organe da istraju u borbi protiv kriminala i da institucije rade efikasno i pošteno svoj posao, jer mi želimo Srbiju gde se Zakon poštuje i primenjuje, a ne zemlju bezakonja i divljaštva", zaključuju iz SNS.
Kurir Politika