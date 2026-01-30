Slušaj vest

Srpska napredna stranka gradski odbor Kruševac oglasila se saopštenjem nakon izuzetno uspešno sprovedene akcije u kojoj je juče kod Kruševca zaplenjeno više od pet tona droge.

"Pred Zakonom nema zaštićenih! Kao stranka zalažemo se za poštovanje Zakona i borbu protiv kriminala i korupcije, borbu koju je započeo Aleksandar Vučić uz podršku naroda i to nastavljamo", poručili su iz SNS.

Dodaju da svako mora biti sankcionisan.

"Svako ko je Zakon kršio mora biti procesuiran i sankcionisan i neće ga štititi ni stranačka knjižica, niti bilo čiji domaći ili strani dokument. Apelujemo na nadležne organe da istraju u borbi protiv kriminala i da institucije rade efikasno i pošteno svoj posao, jer mi želimo Srbiju gde se Zakon poštuje i primenjuje, a ne zemlju bezakonja i divljaštva", zaključuju iz SNS.

