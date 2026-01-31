Večeras ne razgovaramo o teorijama zavere, niti o mitovima koje je vreme pretvorilo u urbane legende. Večeras govorimo o ljudima, strukturama i sistemu koji su obeležili jednu od najmračnijih epoha savremene Srbije. Moj gost dolazi iz sveta u kojem su granice između države, bezbednosnih službi i paravojnih formacija često bile zamagljene. Svet u kojem su, kako su pokazali i sudski procesi, postojale paralelne linije komandovanja, lojalnosti i odgovornosti. Govorićemo o Zvezdanu Jovanoviću, čoveku koji je pravosnažno osuđen da je hicem iz snajpera ubio premijera Zorana Đinđića. O Milorad Ulemeku Legiji, komandantu Jedinice za specijalne operacije, kao i o Nenadu Bujoševiću Rambu, čije se ime vezuje za politicke likvidacije. 19 punih godina bio je operativni snajperista u Legiji stranaca. Obučavan da satima čeka, da procenjuje uslove, i da u deliću sekunde donese odluku koja nema pravo na grešku. Zbog profesionalne biografije u Legiji i boravka u Crvenim beratkama tokom rata na Kosovu, pod komadom pukovnika Zmije, atentat na Zorana Đinđića posmatra iz potpuno drugačijeg ugla, smatrajući da je njegova jedinica časno služila državi i srpskom narodu kada je bilo najteže.