Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Razgovor počinje knjigom Gorana Bašića Gde su granice mi i oni?, koja se bavi pitanjem kada etničke granice prestaju da budu mesta susreta i postaju prepreke razumevanju i ravnopravnosti. Bašić objašnjava da podele ne postoje samo između etničkih grupa, već i unutar njih, gde se ideološke, političke i psihološke razlike pretvaraju u nove linije isključenja. Identiteti nisu nepromenljive datosti, već procesi koji bi trebalo da ostanu otvoreni za dijalog i razmenu.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Autoritarna kultura kao trajni obrazac društva

• Istorijsko nasleđe Balkana i propuštena modernizacija

• Traume ratova i politička nestabilnost

• Manjine, autoritarnost i paradoksi autonomije

• Multikulturalizam kao svakodnevna praksa, ne deklaracija

• Kulturna politika i sužavanje identiteta

• Negativni identiteti i „beda malih naroda“

• Kosovo, integracija i granice demokratije

• Zapadni Balkan, spoljne intervencije i odgovornost društava

• Iskustvo ombudsmana i granice institucionalne nezavisnosti

• Pravednost, jednakost i izgubljene vrednosti, uz osvrt na Bašićevu knjigu

Emisija se završava osvrtom na Bašićevu knjigu Tragovi pravednosti, koja se bavi vrednostima socijalne države — jednakošću, solidarnošću i dostojanstvom. On ističe da su te vrednosti potisnute, ali ne i zastarele, i da bez njih nema inkluzivnog i stabilnog društva.

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći.