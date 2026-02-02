Slušaj vest

WMG nastavlja sa apsolutnom dominacijom na srpskom tržištu i to sa 210 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 410 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju januarski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 79% internet korisnika u Srbiji. Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom, koji se dominantno nalaze među najčitanijim sajtovima u Srbiji.

1/4 Vidi galeriju WMG DIGITALNA MEDIJSKA KOMPANIJA BR. 1 Foto: WMG

Snaga medijskih grupacija U januaru WMG ne samo da je ponovo bio rekorder po broju otvorenih stranica i jedinstvenih korisnika, već je 79% korisnika interneta u Srbiji provodilo po preko 50 minuta mesečno na našim portalima.

Snaga medijskih grupacija prikazana je na posebnom Gemius grafikonu koji ilustruje dve ključne metrike, internet reach i vreme provedeno na sajtu (graf: ATS), što na još bolji i pregledniji način prikazuje pravu snagu medijskih grupacija. Sa ovako predstavljenim parametrima, još je očiglednije koliko je WMG ispred svoje konkurencije.

Foto: Gemius

Grafikon koji pokazuje snagu medijskih grupacija u Srbiji, Izvor: Gemius* WMG lider na digitalu WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih stranica. U januaru su posetioci naših internet izdanja otvorili preko190 miliona stranica, što je za 11% više u odnosu na drugoplasiranog i 38% više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u januaru, dobije se neverovatan broj – 368 godina, što je čak preko 3 miliona sati.

WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji i po broju jedinstvenih korisnika.

Foto: WMG

Dominacija u kategorijama VESTI, SPORT I ŽENA/LIFESTYLE Ako se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u najvažnijim segmentima: vesti, sport i žena/ lifestyle

*WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ) KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U januaru je Stil imao14,7 milionaotvorenih strana, odnosno1,2 milionaviše otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od53 godine i 69 dana.

1/5 Vidi galeriju KURIR STIL Foto: WMG

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Podaci Gemiusa iz januara pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 30%više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U januaru su korisnici ovog portala otvorili čak 315 hiljadastranice više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 3 minuta i 57 sekundi. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 208 hiljadakorisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

1/5 Vidi galeriju KURIR ZDRAVLJE Foto: WMG

KURIR TECHVISION: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji

Prema podacima Gemiusa iz januara, Kurir TechVision se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir TechVision takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analize uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. Kurir TechVision nastavlja da dominira u svim ključnim metrikama u odnosu na konkurenciju. U januaru Kurir TechVision ostvaruje više od 32 hiljade otvorenih stranica , preko 10 hiljada korisnika više u odnosu na B92 Tehnopolis, dok korisnici na njegovim stranama provode čak 48% više vremena, što dodatno potvrđuje njegovu prednost u ovom segmentu.

1/5 Vidi galeriju KURIR TECHVISION Foto: WMG

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu u odnosu na direktnu konkurenciju. U januaru ostvaruje preko 470 hiljada korisnika više u odnosu na petoplasirani N1. Time Mondo dodatno učvršćuje svoju poziciju među najčitanijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.