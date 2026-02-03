Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

O aferi Epstajn, ali i neočekivanom toku suđenja u vezi sa slučajem “Ribnikar”, govore gosti u studiju.

Oni su:

  • prof. dr Mina Zirojević - Institut za uporedno pravo
  • Saša Borojević – analitičar
  • Željko Mašović – psiholog
  • Rajko Nedić - urednik Kurira

Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!