ŠTA KRIJU MILIONI DOKUMENATA O EPSTAJNU I ZAŠTO JE SLUČAJ "RIBNIKAR" PONOVO NA POČETKU? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
O aferi Epstajn, ali i neočekivanom toku suđenja u vezi sa slučajem “Ribnikar”, govore gosti u studiju.
Oni su:
- prof. dr Mina Zirojević - Institut za uporedno pravo
- Saša Borojević – analitičar
- Željko Mašović – psiholog
- Rajko Nedić - urednik Kurira
