Javnost širom sveta ostala je zatečena talasom otkrića koja dolaze iz novih Epstajnovih dosijea, ogromnog arhiva od preko tri miliona stranica internih dokumenata, fotografija i prepisa koji su pušteni u javnost nakon odluke američkog Ministarstva pravde. Objavljeni su podaci koji ukazuju da se šira mreža uticajnih biznismena i moćnika pominje u dosijeima Džefrija Epstajna i da tek čekaju potpunu analizu i reakciju institucija i javnosti.

Pored bivšeg i aktuelnog predsednika SAD, mnogih evropskih političara, članova kraljevskih porodica i intelektualaca i sa ovih prostora, na spisku imena i potencijalnih klijenata Epstajnove devijantne mreže našao se i Miroslav Lajčak, dugogodišnji diplomata i savetnik.

Sve ove informacije otvaraju niz pitanja ne samo o ličnim ponašanjima već i o etičkoj odgovornosti moćnih ljudi u međunarodnoj politici, posebno kada se njihova imena povezuju sa jednim od najkontroverznijih figura na globalnoj sceni.

Koliki je politički i reputacioni uticaj ovakvih otkrića na zapadnu politiku i međunarodne odnose?

Šta ova otkrića govore o odgovornosti i proveri ponašanja javnih ličnosti pre nego što preuzmu visoke funkcije?

Kako bi institucije trebalo da reaguju? Da li je vreme za konkretne istrage, ostavke i reforme u transparentnosti?