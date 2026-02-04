Vesti
EKSKLUZIVNO U EMISIJI "NI PET NI ŠEST": ŽIVOT BEZ OSLONCA - TRI ISPOVESTI LJUDI KOJE PREKIDAJU TIŠINU! - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U današnjoj emisiji čućete priče o teškim životnim sudbinama, o onima koji se vrlo mladi suoče sa emotivnim krahovima i egzistencijalnim problemima, ali i onima koji su ovakve izazove uspešno prevazišli.
Kojim sve putevima život može da vas povede i kako izabrati onaj jedini ispravan kojim trebakrenuti. Ovo je emisija koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Gosti su:
- Tatjana Dražilović - koordinatorka i osnivačica udruženja "Centar Zvezda"
- Đorđe Vasilević Atila - bivši osuđenik i autor knjige "Dosije Atila"
- Branislav Bjelica - pisac i urednik Kurira
- Aleksandar Gvozdenvić - bivši beskućnik i autor knjige "Sa margine u visine"
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!