Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

U današnjoj emisiji čućete priče o teškim životnim sudbinama, o onima koji se vrlo mladi suoče sa emotivnim krahovima i egzistencijalnim problemima, ali i onima koji su ovakve izazove uspešno prevazišli.

Kojim sve putevima život može da vas povede i kako izabrati onaj jedini ispravan kojim trebakrenuti. Ovo je emisija koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Gosti su:

Tatjana Dražilović - koordinatorka i osnivačica udruženja "Centar Zvezda"

Đorđe Vasilević Atila - bivši osuđenik i autor knjige "Dosije Atila"

Branislav Bjelica - pisac i urednik Kurira

Aleksandar Gvozdenvić - bivši beskućnik i autor knjige "Sa margine u visine"