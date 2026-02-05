PET GODINA OD RAZBIJANJA BELIVUKOVOG KLANA!
KO PALI LOKALE PO BEOGRADU I DA LI JE DRŽAVA ODLUČILA DA ZADA FINALNI UDARAC NARKO-MAFIJI? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U današnjoj emisiji o činjenici da je prošlo već pet godina od razbijanja Belivukovog klana. Da li je država odlučila da zada finalni udarac narko-mafiji?
Gosti su:
• Slađana Nedeljković - urednik i voditelj emisije "Crna hronika"
• Mladen Radulović – novinar
• Braca Zdravković - kriminolog i detektiv
• Milutin Milošević - direktor Mreže za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Reaguj
Komentariši