KRAJ SPORAZUMA AMERIKE I RUSIJE O NUKLEARNOM NAORUŽANJU: Da li će se produžiti? Ulazi li svet u novu opasnu nuklearnu trku?
Poslednji sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između SAD i Rusije, odnosno Novi START, istekao je zaključno s 5. februarom.
To znači da prvi put za više od 50 godina ne postoje ograničenja nuklearnog naoružanja dugog dometa ni za jednu stranu. Ne postoje ni inspekcije, a deluje da ni u Moskvi ni u Vašingtonu ne postoje ni volja ni ozbiljno interesovanje da se sporazum obnovi. To znači da više nema ograničenja arsenala dve najveće nuklearne sile, ali ima upozorenja da ova situacija može biti veoma loša za globalnu bezbednost. Da li će se sporazum ipak produžiti? Šta ako neće? Ko će prvi iskoristiti izostanak ograničenja? Da li ulazi svet u novu opasnu nuklearnu trku?
prof. dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i nekadašnji dekan Fakulteta bezbednosti prof. Ilija Kajtez, dekan Fakulteta političkih studija Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
