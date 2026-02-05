To znači da prvi put za više od 50 godina ne postoje ograničenja nuklearnog naoružanja dugog dometa ni za jednu stranu. Ne postoje ni inspekcije, a deluje da ni u Moskvi ni u Vašingtonu ne postoje ni volja ni ozbiljno interesovanje da se sporazum obnovi. To znači da više nema ograničenja arsenala dve najveće nuklearne sile, ali ima upozorenja da ova situacija može biti veoma loša za globalnu bezbednost. Da li će se sporazum ipak produžiti? Šta ako neće? Ko će prvi iskoristiti izostanak ograničenja? Da li ulazi svet u novu opasnu nuklearnu trku?