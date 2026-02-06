UNS: BUJOŠEVIĆ JOŠ NIJE POTPISAO UGOVOR O RADU! RTS za sada bez direktora
Generalni direktor Radio-televizije Srbije (RTS) Dragan Bujošević, kojem je u utorak istekao mandat, a Upravni odbor ga dan ranije izabrao da bude v.d. čelnog čoveka RTS-a na još šest meseci, još uvek nije potpisao ugovor o radu, saznaje Udruženje nov9inara Srbije (UNS).
To znači da javni servis trenutno nema lice ovlašćeno za zastupanje i organizaciju rada i poslovanja.
UNS je Bujoševića u utorak porukom pitao zbog čega ne želi da potpiše ugovor o radu, ali nije dobio odgovor.
Kako je UNS saznao, prošlog petka, samo nekoliko dana pred istek mandata, Bujošević je potpisao oko 40 ugovora o radu sa do tada honorarnim saradnicima RTS-a.
Podsetimo, UO RTS-a saopštio je u ponedeljak da će odluku po raspisanom javnom konkursu za imenovanje generalnog direktora RTS-a doneti najkasnije do 12. marta.
Na konkursu za generalnog direktora šest kandidata ispunilo je uslove.
Kandidati koji su, kako je naveo UO RTS, imali uredne i potpune prijave su Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i i Dragoljub Stankić.
Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao svoju kandidaturu zbog, kako je rekao tada za UNS, svesnog kršenja Zakona o javnim medijskim servisima i uslova javnog konkursa.
Veljković je naveo da je prijavu na konkurs povukao zbog toga što je Upravni odbor RTS-a prihvatio kandidaturu Manje Grčić, koja, kako je dodao, nije dostavila dokaz da njena diploma nosi 240 ESPB bodova, što predstavlja imperativni zakonski uslov za obavljanje funkcije generalnog direktora javnog servisa.
Kurir Politika/UNS