Generalni direktor Radio-televizije Srbije (RTS) Dragan Bujošević, kojem je u utorak istekao mandat, a Upravni odbor ga dan ranije izabrao da bude v.d. čelnog čoveka RTS-a na još šest meseci, još uvek nije potpisao ugovor o radu, saznaje Udruženje nov9inara Srbije (UNS).

To znači da javni servis trenutno nema lice ovlašćeno za zastupanje i organizaciju rada i poslovanja.

UNS je Bujoševića u utorak porukom pitao zbog čega ne želi da potpiše ugovor o radu, ali nije dobio odgovor.

Kako je UNS saznao, prošlog petka, samo nekoliko dana pred istek mandata, Bujošević je potpisao oko 40 ugovora o radu sa do tada honorarnim saradnicima RTS-a.

Podsetimo, UO RTS-a saopštio je u ponedeljak da će odluku po raspisanom javnom konkursu za imenovanje generalnog direktora RTS-a doneti najkasnije do 12. marta.

Na konkursu za generalnog direktora šest kandidata ispunilo je uslove.

Foto: Dado Đilas

Kandidati koji su, kako je naveo UO RTS, imali uredne i potpune prijave su Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i i Dragoljub Stankić.

Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao svoju kandidaturu zbog, kako je rekao tada za UNS, svesnog kršenja Zakona o javnim medijskim servisima i uslova javnog konkursa.

Veljković je naveo da je prijavu na konkurs povukao zbog toga što je Upravni odbor RTS-a prihvatio kandidaturu Manje Grčić, koja, kako je dodao, nije dostavila dokaz da njena diploma nosi 240 ESPB bodova, što predstavlja imperativni zakonski uslov za obavljanje funkcije generalnog direktora javnog servisa.