Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada, osumnjičena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja . Njeni saradnici su sklopili sporazume o priznanju krivice sa tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni.

Dragana Sotirovski je optužena da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala firme "Vodomonteri" i "Sim puk gradnja" za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmerima i predračunima koje je izradilo JKP "Naissus" Niš, nakon čega su ovi subjekti ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu, po uvećanim cenama, na koji način su pribavlili protivpravnu imovinsku korist od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša.