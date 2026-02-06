Slušaj vest

Savetnica za odnose sa javnošću u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Erin Kothajmer učestvovala je u konferenciji na kojoj je obeleženo 250 godina nezavisnosti SAD u organizaciji Američke privredne komore (AmCham), koja je održana u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. Na događaju su predstavljene američke poslovne vrednosti, uključujući inovacije, istrajnost i preuzimanje rizika, dok su ilustrovane najbolje prakse u američkom preduzetništvu.

Savetnica za odnose sa javnošću Erin Kothajmer Foto: Ambasada SAD

Kothajmer je izjavila da je zadovoljna što je u Kragujevcu zbog tog važnog događaja. “Danas Američka privredna komora obeležava 250. rođendan Sjedinjenih Američkih Država. Ponosni smo zbog ovog partnerstva sa Američkom privrednom komorom i zahvaljujemo i Univerzitetu u Kragujevcu i svim ekspertima i kompanijama koji danas učestvuju”.