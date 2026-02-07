Četiri godine rata u Ukrajini – propuštene prilike i ego politike – Aleksandar Radić u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Aleksandar Radić, vojni analitičar. Razgovor počinje osvrtom na približavanje četvrte godišnjice rata u Ukrajini i konstatacijom da je rat ušao u fazu bez jasnog izlaza. Aleksandar Radić ističe da je najmanje godinu dana rata izgubljeno zbog političkog ega, pre svega Moskve, ali delimično i Kijeva.
Teme o kojima će biti reči tokom razgovora su:
• Stagnacija fronta i zamor ratnog materijala
• Ključni trenutak 2022: propast početne ruske strategije
• Korupcija i nekompetencija u ruskom vojnom vrhu
• Imperijalni duh Rusije naspram ukrajinskog nacionalizma
• Nasleđe SSSR-a i rasprodaja ukrajinskog naoružanja
• Model rata bez mobilizacije i socijalna cena u Rusiji
• Poređenje sa američkim ratovima i odsustvo emotivne mobilizacije
• Medijska propaganda i loše procene kao stalni obrazac
• SAD, Tramp i opasnost od samovolje u vojnoj politici
• Iran, Kina i rizik nuklearne eskalacije
Na kraju emisije Radić daje sumornu bezbednosnu procenu – svet ulazi u buran i nepredvidiv period, sa rastućim brojem konflikata i slabljenjem mehanizama kontrole. Ukrajina, Iran i Pacifik nisu izolovane krize, već deo iste globalne borbe za moć, u kojoj se odluke sve češće donose brzopleto, pod uticajem ega i pogrešnih procena.
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras u ponoć na Kurir televiziji.