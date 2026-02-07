Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Aleksandar Radić, vojni analitičar. Razgovor počinje osvrtom na približavanje četvrte godišnjice rata u Ukrajini i konstatacijom da je rat ušao u fazu bez jasnog izlaza. Aleksandar Radić ističe da je najmanje godinu dana rata izgubljeno zbog političkog ega, pre svega Moskve, ali delimično i Kijeva.

Teme o kojima će biti reči tokom razgovora su:

• Stagnacija fronta i zamor ratnog materijala

• Ključni trenutak 2022: propast početne ruske strategije

• Korupcija i nekompetencija u ruskom vojnom vrhu

• Imperijalni duh Rusije naspram ukrajinskog nacionalizma

• Nasleđe SSSR-a i rasprodaja ukrajinskog naoružanja

• Model rata bez mobilizacije i socijalna cena u Rusiji

• Poređenje sa američkim ratovima i odsustvo emotivne mobilizacije

• Medijska propaganda i loše procene kao stalni obrazac

• SAD, Tramp i opasnost od samovolje u vojnoj politici

• Iran, Kina i rizik nuklearne eskalacije

Na kraju emisije Radić daje sumornu bezbednosnu procenu – svet ulazi u buran i nepredvidiv period, sa rastućim brojem konflikata i slabljenjem mehanizama kontrole. Ukrajina, Iran i Pacifik nisu izolovane krize, već deo iste globalne borbe za moć, u kojoj se odluke sve češće donose brzopleto, pod uticajem ega i pogrešnih procena.

