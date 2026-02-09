Slušaj vest

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je iznošenje završnih reči na suđenju četvorici lidera bivše OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, optuženima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Glavna tužiteljka Kim Vest istakla je da su svedočenja i dokazi izneti tokom postupka potvrdili da se izvršenja krivičnih dela bilo i da su optuženi za njih odgovorni. Zatražila je da sud proglasi optužene krivima po svih 10 tačaka optužnice, na jedinstvene kazne od po 45 godina zatvora.

Glavna tužiteljka Kim Vest Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Vest je rekla da se osuđujuća presuda i kazna ne traže protiv OVK niti da optuženi budu osuđeni samo na osnovu toga što je neko bio član glavnog štaba ili OVK kao takve, već zbog ličnog doprinosa krivičnim delima.

"Tužilaštvo je tražilo osuđujujuću presudu po svih 10 tačaka optužnice i jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora na osnovu ličnog doprinosa krivičnim delima koji su izvrešili optuženi, svaki od njih pojedinačno. Radi se o zločinu protiv čovečnosti i ratnom zločinu, koji su teška dela i čija težina nije umanjena protokom vremena. Činjenice idu u prilog dugotrajnim kaznama za optužene“, rekla je Vest.

Ona je navela da su se u sudu čula brojna svedočenja koja, kao i dokumenti, video i forenzički dokazi izneti tokom postupka otkrivaju da su krivična dela izvršena i da su otpuženi, u pravnom smislu, odgovorni za njih.

Konstatovala je da se sedam predstavnika međunarodne zajednice koji su bili svedoci našlo u situaciji da nisu mnogo znali o situaciji, nisu znali jezik i imali su malo kontakta sa optuženima te da nisu bili u prilici da imaju informacije o OVK.

Na početku izlaganja, ona je ukazala je da tokom više od pet godina sud međunarodnoj zajednici pokazuje da su vladavina prava i pravda rutinska stvar.