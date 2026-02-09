Nakon objavljivanja audio snimka sa tajnog sastanka blokadera u Beogradu, otvorena su brojna pitanja, od optužbi o planovima za rušenje vlasti, do navoda o političkim vezama i strategijama delovanja. Predstavnici vlasti poručuju da je reč o ozbiljnoj destabilizaciji političke scene, dok se sa druge strane postavlja pitanje: da li je u pitanju autentični politički bunt ili deo šire zavere protiv države i njenih institucija? U javnosti se polemiše i o odnosu blokadera prema opoziciji, Evropskoj uniji i Rusiji, kao i o tome da li je reč o pokretu bez jasnog političkog programa ili o novom faktoru koji može promeniti odnose snaga na političkoj sceni Srbije. Posebnu pažnju izaziva i činjenica da blokaderi još uvek kriju imena sa svoje izborne liste, što dodatno otvara pitanje njihove stvarne političke pozadine i namera.