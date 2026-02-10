U najnovijem talasu otkrivenih dokumenata američkog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, svetska javnost suočava se sa novim šokantnim otkrićima, od najmračnijih epizoda zlostavljanja maloletnih devojčica do političkih implikacija koje sežu duboko u elite i institucije moći. Prema najnovijim izveštajima, među otkrivenim informacijama se nalazi i potresna vest da je jedna od žrtava Epstajnovog zlostavljanja imala samo devet godina, što ponovo otvara pitanja o prirodi i opsegu zločina koji su decenijama bili obavijeni tajnama i zataškivanjima. Objavljeni snimci i zvanična dokumenta takođe svedoče o trenutku kada su čuvari otkrili telo Epstajna u njegovoj ćeliji, događaj koji je i dalje predmet brojnih pitanja i teorija, posebno u svetlu činjenice da su fajlovi tek delimično dostupni javnosti. Na međunarodnom nivou, posledice su već vidljive. Američki kongresmeni i pravni timovi zahtevaju odgovore od britanske kraljevske porodice o vezi njenih članova sa Epstajnom, dok britanski premijer Kir Starmer odbija da napusti svoju funkciju uprkos sve većem političkom pritisku koji je izazvan otkrićima oko njegovih saradnika i diplomata.