Postoje treneri koji osvajaju trofeje. Postoje treneri koji stvaraju generacije i postoje oni retki, čije ime postane sinonim za evropsku košarku. On nije samo trener. On je legenda.

Rođen 20. aprila 1952. godine, kao sin pukovnika Jugoslovenske narodne armije, detinjstvo je proveo seleći se širom zemlje, da bi u Kraljevu prvi put uzeo loptu u ruke. Bio je bek-šuter sa dobrim šutem, ali bez iluzija o velikoj igračkoj karijeri.

udbina ga je odvela na klupu, tamo gde se piše istorija. Sa 19 godina počinje trenrsku karijeru u malom beogradskom klubu “Ušće”, bez sale, bez uslova, ali sa vizijom. Nastavlja kroz “Radnički”, zatim u “Crvenoj zvezdi”, kao pomoćnik legendarnog Ranka Žeravice, gde uči zanat od jednog od najvećih umova jugoslovenske košarke. A onda se piše prva stranica legendarne biografije. Jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji evropske košarke. Četiri puta je osvajao Evroligu — dva puta sa splitskom Jugoplastikom, zatim sa Limožom i Panatinaikosom. Osvojio je Evropu sa tri različita kluba i ušao među besmrtne.

ampion Jugoslavije, Francuske, Španije. Osvajač Interkontinentalnog kupa. Prvi trener koji je evropsku titulu doneo francuskom klubu. Prvi koji je podigao evropski trofej sa grčkim timom. Uvršten među deset najboljih trenera starog kontinenta povodom pola veka Kupa šampiona. Jedan od najvećih doprinosilaca Evrolige. Poznat po disciplini, po radu, po filozofiji da se karakter gradi odbranom i ponavljanjem.

ovek koji je trenirao Tonija Kukoča, Dina Rađu, Dominika Vilkinsa. Čovek koji je imao susrete sa francuskim predsednicima. Čovek čije je ime upisano u Ginisovu knjigu rekorda. Ali i čovek koji je ostavio trag i kroz porodicu, otac Marine Maljković, jedne od najuspešnijih trenerskih figura evropske ženske košarke, nastavljajući košarkašku dinastiju.

Od parka u Ušću do krova Evrope. Od anonimnosti do večnosti. Večeras je naš gost legenda evropske košarke, Božidar Boža Maljković.

