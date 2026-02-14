Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Igor Perišić, književni teoretičar I kritičar.

U uvodnom delu razgovora Igor Perišić govori o godišnjoj produkciji od oko dvesta romana, od kojih je pročitao između 25 i 30, gotovo kao član žirija. Ističe da je kvalitet ove godine ujednačen, bez drastičnih iskakanja, ali sa najmanje petnaest dobrih romana, te smatra da je ukupna produkcija bolja nego prethodne godine. Kao jedan od razloga vidi zasićenje politikom u javnom prostoru, što je i kod čitalaca i kod pisaca proizvelo potrebu za begom u književnost kao prostor intenzivnijeg i „boljeg“ života, van svakodnevne političke buke.

Neke od tema o kojima će, takođe, biti reči u emisiji su:

• Status NIN-ova nagrada u javnosti

• Politika i književnost: izostanak dubinskog zahvata

• Ratne teme i istorijska distanca

• Mladi autori i novi glasovi

• Propuštene šanse i hrabrost žirija

• Kultura, elita i „dve Srbije“

• Polemike oko - Danilo Kiš i pitanje nacionalne tematike

• Kriza književne kritike i javnog dijaloga

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!