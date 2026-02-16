Američki državni sekretar Marko Rubio pokreće novu rundi diplomatskih poteza u srcu Evrope, obilazeći Slovačku i Mađarsku u trenutku kada transatlantske veze prolaze kroz fazu redefinisanja. Posle svog govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je Evropa prikazana kao slab partner sklon internim krizama i nedovoljnoj spremnosti da se suprotstavi globalnim izazovima, Rubio nastavlja posete državama čije lidere mnogi nazivaju “neortodoksnim saveznicima”. U Bratislavi se sastao s Robertom Ficom, čija politika i retorika izazivaju proteste i debatu o budućnosti slovačke spoljne politike, posebno u odnosu na Ukrajinu i ulogu NATO-a. U Budimpešti ga očekuje susret s Viktorom Orbanom, liderom koji balansira između bliskih odnosa s Moskvom, kritike EU i podrške američkim konzervativnim vrednostima. Na Minhenskoj konferenciji, Rubio je naglasio koncept “nacionalnih interesa” koje svaka država mora da štiti, ali je izazvao i kritike svojih evropskih koolega koji smatraju da takav pristup potkopava zajedničke standarde i kolektivne bezbednosne okvire.