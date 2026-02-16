MINHENSKA BEZBEDNOSNA KONFERENCIJA I RUBIOV ŠAMAR EVROPI: Da li smo na pragu podizanja novog Berlinskog zida na granicama starog kontinenta?
Američki državni sekretar Marko Rubio pokreće novu rundi diplomatskih poteza u srcu Evrope, obilazeći Slovačku i Mađarsku u trenutku kada transatlantske veze prolaze kroz fazu redefinisanja. Posle svog govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je Evropa prikazana kao slab partner sklon internim krizama i nedovoljnoj spremnosti da se suprotstavi globalnim izazovima, Rubio nastavlja posete državama čije lidere mnogi nazivaju “neortodoksnim saveznicima”. U Bratislavi se sastao s Robertom Ficom, čija politika i retorika izazivaju proteste i debatu o budućnosti slovačke spoljne politike, posebno u odnosu na Ukrajinu i ulogu NATO-a. U Budimpešti ga očekuje susret s Viktorom Orbanom, liderom koji balansira između bliskih odnosa s Moskvom, kritike EU i podrške američkim konzervativnim vrednostima. Na Minhenskoj konferenciji, Rubio je naglasio koncept “nacionalnih interesa” koje svaka država mora da štiti, ali je izazvao i kritike svojih evropskih koolega koji smatraju da takav pristup potkopava zajedničke standarde i kolektivne bezbednosne okvire.
Da li Rubiova podrška liderima poput Fica i Orbana predstavlja dugoročnu strategiju za stabilnost Evrope ili podriva evropske demokratske norme?
Šta zapravo znači “nacionalni interes” u Rubiovoj retorici, savezničko partnerstvo ili jasno pomeranje prioriteta SAD ka nacionanim interesima bez obzira na evropske kolektivne ciljeve?
Kako ova turneja utiče na odnose unutar NATO saveza i buduću ulogu Evrope u bezbednosnoj arhitekturi, posebno u svetlu rata u Ukrajini i ekonomskih pritisaka?
gosti "Usijanja":
Nenad Vuković, predsednik Društva lobista
Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
Petar Ivić, Pupin Inicijativa
urednica i voditeljka: Jelena Pejović