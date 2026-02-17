Obeležavanje 200 godine od početka rada Matice srpske u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu trebalo je da bude svečano i s poštovanjem. U zvaničnom delu je i bilo. Na ulici su stvari izmakle kontroli jer su blokaderi praktično opkolili ustanovu, policija je morala da reaguje, pošto je više osoba je povređeno. Vređani i izviždani su i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a sporadični incidenti uz fizička nastranja i psovke trajali su više sati i nakon završetka ceremonije.