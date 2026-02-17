DVE VIZIJE ZA SRBIJU: Od protesta i incidenata u Novom Sadu do samita u Indiji i diplomatsko-ekonomske ofanzive
Obeležavanje 200 godine od početka rada Matice srpske u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu trebalo je da bude svečano i s poštovanjem. U zvaničnom delu je i bilo. Na ulici su stvari izmakle kontroli jer su blokaderi praktično opkolili ustanovu, policija je morala da reaguje, pošto je više osoba je povređeno. Vređani i izviždani su i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a sporadični incidenti uz fizička nastranja i psovke trajali su više sati i nakon završetka ceremonije.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da su ovim pređene crvene granice, a protestanti i dalje, mistifikujući, diskutuju zašto predsednik Aleksandar Vučić nije bio na svečanoj akademiji u Novom Sadu. Dodatno objašnjavati je suvišno - predsednik je tada krenuo na put u Indiju na samit, gde je stigao u toku dana i imaće sastanke sa premijerom Narendrom Modijem.
U "Usijanju" pričamo o nasilju na ulicama Novog Sada i samitu u Indiji na kojoj je predsednik.
Gosti "Usijanja":
Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Dragan Vujičić, novinar
Vladimir Kljajić, politikolog
Radomir Hadžibabić, Centar za društvenu stabilnost
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig