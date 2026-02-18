PREGOVORI U ŽENEVI BEZ VELIKIH REZULTATA: Rusija i Ukrajina – ista meta isto odstojanje
Teški, ali neophodni i nastaviće se.
Ovako bi mogli da se opišu mirovni pregovori između ruske i ukrajinske strane koji su se vodili juče i danas u Ženevi. Sledeći će biti održan u „bliskoj budućnosti“.
Merljivi rezultati mirovnih pregovora su tanki, pitanje je i kakvi su kapaciteti samih pregovarača, a i zbog čega je Kijev zabrinut zbog povratka ruskog predsedničkog pomoćnika Vladimira Medinskog u rusku pregovaračku delegaciju.
Zelenski pak traži od svog tima da organizuje buduće sastanke u Ženevi na nivou rukovodstva, tačnije, rekao je da je najbolji način da se postigne proboj po pitanju teritorije u pregovorima lični susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Da li do toga još mnogo treba da prođe ili je apsolutno nemoguća misija da se Zelenski i Putin pogledaju oči u oči i dogovore mir? Da li su oči Putina i Trampa spremne da se ponovo vide? Da li je Evropa u pravu što otvara četvore oči gledajuću u Rusiju kao mogućeg napadača?
Boško Jakšić, novinar
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig