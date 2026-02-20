U poslednje vreme mnogo pažnje izazvali su komentari i navodi u delovima medija da se televizijske stanice N1 i Nova S nalaze pod pritiskom i da bi navodno trebale da promene uređivačku politiku. Neki analitičarai i novinari čak tvrde da se radi o pokušajima da se "prilagode" aktuelnim zahtevima, dok vlast ponavlja da ne postoji direktna kontrola nad uredničkom politikom i da mediji slobodno izveštavaju u okviru zakona i u skladu sa profesionalnim standardima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata istakao da niko ne može da utiče na novinarsku slobodu putem vlasti i da je sloboda izražavanja jedan od temelja demokratskog sistema. Istovremeno, državni organi i nadležni tužilaštva izražavaju spremnost da procesuiraju konkretne navode o eventualnim zloupotrebama ili nezakonitim aktivnostima, bez obzira na to ko je u pitanju.

Kako tumačiti optužbe koje potiču iz dela medija da je aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić „kriv“ za postupke koji se tiču privatne prodaje medija i promene vlasništva?

Da li su kritike na račun vlasti usmerene protiv objektivnog izveštavanja ili predstavljaju pokušaj da se skrene pažnja sa činjenice da su pojedinci ostvarili veliki profit na tržištu medija?