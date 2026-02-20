ŠOLAKOVE MILIJRADE EURA NA KUPOPRODAJNOM UGOVORU: Ko vuče konce, a ko je ugrožen?
Večeras govorimo o jednoj od najaktuelnijih pitanja u javnoj debati u Srbiji: uloga i uticaj medijskih kuća i način na koji one izveštavaju o političkim procesima i državnim institucijama. Bavimo se odnosom između medija, novcem i političkim uticajem, a posebno pitanjem 1,5 milijardi evra koje su ostvarene prodajom velikih medijskih i telekomunikacionih sistema, povezanim sa Draganom Šolakom.
U poslednje vreme mnogo pažnje izazvali su komentari i navodi u delovima medija da se televizijske stanice N1 i Nova S nalaze pod pritiskom i da bi navodno trebale da promene uređivačku politiku. Neki analitičarai i novinari čak tvrde da se radi o pokušajima da se "prilagode" aktuelnim zahtevima, dok vlast ponavlja da ne postoji direktna kontrola nad uredničkom politikom i da mediji slobodno izveštavaju u okviru zakona i u skladu sa profesionalnim standardima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata istakao da niko ne može da utiče na novinarsku slobodu putem vlasti i da je sloboda izražavanja jedan od temelja demokratskog sistema. Istovremeno, državni organi i nadležni tužilaštva izražavaju spremnost da procesuiraju konkretne navode o eventualnim zloupotrebama ili nezakonitim aktivnostima, bez obzira na to ko je u pitanju.
Kako tumačiti optužbe koje potiču iz dela medija da je aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić „kriv“ za postupke koji se tiču privatne prodaje medija i promene vlasništva?
Da li su kritike na račun vlasti usmerene protiv objektivnog izveštavanja ili predstavljaju pokušaj da se skrene pažnja sa činjenice da su pojedinci ostvarili veliki profit na tržištu medija?
gosti "Usijanja":
Ištvan Kaić, analitičar medija i publicista
Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku
Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja
voditeljka i urednica: Jelena Pejović