Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Milorad Vekić, bivši pripadnik vojske Republike Srpske Krajine.

Godina je 1991. Na području Gline i okolnih sela dolazi do eskalacije sukoba i niza teških zločina. Dana 8. avgusta ubijeni su srpski civili – jedan je zaklan, drugi odveden, mučen i bačen u reku Glinu. Istog dana JNA podiže avione i helikoptere. Situacija na terenu dodatno se militarizuje. Dana 20. septembra 1991. na brdu Pogledić streljana su četvorica zarobljenih hrvatskih vojnika. Njihova tela biće ekshumirana 1996. godine, a slučaj postaje predmet sudskih postupaka.

U istom periodu ubijena je i Ljubica Mamuzić. Nakon višegodišnjih pokušaja da porodica pravdu ostvari pred domaćim institucijama, predmet završava pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji donosi presudu u njihovu korist. Od 1992. do 1995. godine prostor funkcioniše u okviru SAO Krajine. U avgustu 1995. godine operacija „Oluja“ dovodi do njenog pada. Slede kolone, napuštanje imovine i brojni nerazjašnjeni događaji. Godinama kasnije, pred Sudom BiH za ratne zločine optuženo je 1.097 lica, od toga 657 Srba, 319 Bošnjaka i 121 Hrvat. Pravnosnažno su osuđena 363 lica, a izrečeno je ukupno 3.832,5 godina zatvora.