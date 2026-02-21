Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Zoran Ostojić, novinar Tanjuga.

Razgovor se kreće od domaće političke scene i izbora, preko uticaja Rusije i „duboke države“, do rata u Ukrajini i globalnih geopolitičkih pomeranja.

Teme o kojima će biti reči tokom emisije su:

• Medijska scena i proruski narativ u institucijama

• Projekcija narednih izbora i mogući politički blokovi

• EU, „suverenizam“ i ideološke magle

• „Duboka država“, UDBA i tranzicija

• Crna Gora kao ogledni primer diferencijacije

• Rat u Ukrajini i globalni poremećaj

• Srbija između velikih sila – megalomanija ili realizam

• EU ili izolacija

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!