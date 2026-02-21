“SUVERENIZAM JE SAVREMENA ZAMENA ZA NEKADAŠNJI KOMUNISTIČKI INTERNACIONALIZAM” – Zoran Ostojić u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Zoran Ostojić, novinar Tanjuga.
Razgovor se kreće od domaće političke scene i izbora, preko uticaja Rusije i „duboke države“, do rata u Ukrajini i globalnih geopolitičkih pomeranja.
Teme o kojima će biti reči tokom emisije su:
• Medijska scena i proruski narativ u institucijama
• Projekcija narednih izbora i mogući politički blokovi
• EU, „suverenizam“ i ideološke magle
• „Duboka država“, UDBA i tranzicija
• Crna Gora kao ogledni primer diferencijacije
• Rat u Ukrajini i globalni poremećaj
• Srbija između velikih sila – megalomanija ili realizam
• EU ili izolacija
