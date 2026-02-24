Slušaj vest

Profesor fizičkog vaspitanja Ognjen Mrvaljević postavljen je za v.d. direktora Pete beogradske gimnazije, saopštio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Ministar prosvete je rekao da je Mrvaljević postavljen u cilju normalizacije stanja i postepenog vraćanje ugleda škole.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Stanković je istakao da je novi v.d. direktora profesor iz Pete beogradske gimnazije, čovek od znanja i integriteta, spreman da rešava probleme i konfliktne situacije.

