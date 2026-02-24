Vesti
PETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA DOBILA NOVOG V.D. DIREKTORA: Izbor ministra Stankvića je profesor fizičkog vaspitanja Ognjen Mrvaljević
Profesor fizičkog vaspitanja Ognjen Mrvaljević postavljen je za v.d. direktora Pete beogradske gimnazije, saopštio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.
Ministar prosvete je rekao da je Mrvaljević postavljen u cilju normalizacije stanja i postepenog vraćanje ugleda škole.
Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija
Stanković je istakao da je novi v.d. direktora profesor iz Pete beogradske gimnazije, čovek od znanja i integriteta, spreman da rešava probleme i konfliktne situacije.
