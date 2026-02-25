Vesti
ČETIRI GODINE RATA – MOGU LI RUSI I UKRAJINCI POSLE SVEGA OPET BITI BLISKI NARODI? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Danas je u fokusu priča o ratu između Ukrajine i Rusije i pitanje da li ova dva naroda mogu biti ponovo u bliskim odnosima.
Oni su:
Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Branimir Đokić - spoljno politički analitičar
prof. dr Božidar Forca - general-major u penziji
Slobodan Dimitrijević - predsednik Srpsko-ruskog pokreta
