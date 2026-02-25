Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. 

Danas je u fokusu priča o ratu između Ukrajine i Rusije i pitanje da li ova dva naroda mogu biti ponovo u bliskim odnosima. 

Oni su:

  • Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

  • Branimir Đokić - spoljno politički analitičar

  • prof. dr Božidar Forca - general-major u penziji

  • Slobodan Dimitrijević - predsednik Srpsko-ruskog pokreta

