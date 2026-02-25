Vesti
MODUS OPERANDI PRED IZBORE: Vlast radi svoje, opozicija kritikuje, građani odlučuju 29. marta u devet opština – da li će to biti test za parlamentarne izbore?
Redovni lokalni izbori raspisani su u devet opština u Srbiji. 29. marta, održaće se u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci. Vlast je u ozbiljnoj kampanji, opozicija u sve žešćim kritikama. Izbori nisu ni počeli, a već se govori o nepriznavanju izbornih rezultata i danu posle. Da li će lokalno glasanje biti test za parlamentarne izbore?
Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije
Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda
Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju
Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig
