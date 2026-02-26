Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. 

Gosti su:

  • Mladen Nikolić – hemičar

  • Jugoslav Petrušić - međunarodni agent

  • Miloje Ćirović - pripadnik MUP-a u penziji

  • Božidar Dragutinović - predstavnik Udruženja za borbu protiv bolesti zavisnosti "Preobraženje"

