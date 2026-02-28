Neki ljudi ulaze u ring da bi pobedili protivnika, on je u ring ulazio da bi preživeo. Odrastao je u siromaštvu, u tišini koja je bolela više od svakog udarca. Sa samo 19 godina ostao je bez oca. U godinama kada drugi traže pravac, on je ostao bez oslonca. U ringu je pobeđivao i kada su mu kosti bile slomljene, pobeđivao je i kada su mu govorili da ne može. Pobeđivao je, jer je znao da nema rezervni plan. Kik-boks mu nije bio sport bio je spas, bio je način da od dečaka koji je prebrzo odrastao postane šampion. Postao je desetostruki prvak sveta! Ali titule ne štite od života. Rođenje ćerke donelo je najveću sreću i najveći strah.

Dani i noći provedeni između nade i strepnje, dok se borila za život. Prošao je kroz bolan razvod, prijavu za porodično nasilje i zatvor. Pao je u tešku depresiju i anksioznost, onu tišinu koja te napada iznutra, bez publike, bez sudije, bez zvona za kraj runde. I opet je ustao, ne da bi osvojio još jednu titulu, već da bi pohnovo vladao sobom.