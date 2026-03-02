TREĆI DAN RATA NA BLISKOM ISTOKU: Amerika i Izrael bombarduju Iran, Teheran uzvraća napadom na zalivske zemlje - sukob se rasplamsava - Koliko može trajati?
Trećeg dana rata Izraela i SAD protiv Irana, napadi su se proširili i na Liban i na Kipar, a nastavili se i iranskim bombardovanjem zalivskih zemalja. Udare su pretrpeli Doha, Dubai, Abu Dabi, Kuvajt, zbog čega su zatvoreni aerodromi i obustavljeni brojni letovi.
U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael. Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, stradalo je više stotina ljudi, kao i četiri američka vojnika.
Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je američka misija u Iranu da uništi rakete i mornaricu, i da ovo neće biti "beskrajni rat". A koliko može trajati? Da li je Iran iznenadio udarom i da li je prethodno potcenjen? Kakva je buduća taktika rata? Da li će Amerika da preuzme vođstvo i da sa Izraelom neutrališe dejstvo Teherana?
Gosti u emisiji:
Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar
Nikola Vujinović, spoljnopoliticki analiticar
Biljana Šahrimanjan- Obradović, Centar za stratešku analizu
VIBER:
Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu
Vladimir Silbaški, instruktor ronjena na Maldivima
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig