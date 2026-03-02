



Trećeg dana rata Izraela i SAD protiv Irana, napadi su se proširili i na Liban i na Kipar, a nastavili se i iranskim bombardovanjem zalivskih zemalja. Udare su pretrpeli Doha, Dubai, Abu Dabi, Kuvajt, zbog čega su zatvoreni aerodromi i obustavljeni brojni letovi.



U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael. Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, stradalo je više stotina ljudi, kao i četiri američka vojnika.



Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je američka misija u Iranu da uništi rakete i mornaricu, i da ovo neće biti "beskrajni rat". A koliko može trajati? Da li je Iran iznenadio udarom i da li je prethodno potcenjen? Kakva je buduća taktika rata? Da li će Amerika da preuzme vođstvo i da sa Izraelom neutrališe dejstvo Teherana?



Gosti u emisiji:



Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar

Nikola Vujinović, spoljnopoliticki analiticar

Biljana Šahrimanjan- Obradović, Centar za stratešku analizu



VIBER:

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu

Vladimir Silbaški, instruktor ronjena na Maldivima



Urednica i voditeljka Silvija Slamnig