Novi najsavremeniji aparat za neinvazivnu dijagnostiku u oblasti nuklearne medicine, koji je finansiralo Ministarstvo zdravlja, pruža precizno otkrivanje malignih oboljenja.

Ovaj vredan aparat je jako važan za unapređenje rada UKC-a, jer prema njemu gravitira oko dva miliona ljudi.

Centar za nuklearnu medicinu obišao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

„Velika zahvalnost ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru za sve što čini za naš Niš. Ponosan sam na zalaganje Ministarstva zdravlja i na sve ono što ulažu u unapređenje rada Univerzitetskog kliničkog centra, ali i celokupnog zdravstvenog sistema u Srbiji“, rekao je gradonačelnik Niša.

Pavlović je podsetio da je u Srbiji rekonstruisano više od 150 bolnica, kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na teritoriji čitave Republike, čime su infrastrukturni kapaciteti značajno unapređeni, već Ministarstvo zdravlja izdvaja sredstva i za nabavku najsavremenijih uređaja, danas je to SPECT-CT uređaju.

Foto: Ustupljene fotografije

„Ovo nije samo uređaj za preciznu dijagnostiku malignih oboljenja, već aparat koji omogućava i znatno preciznije otkrivanje i praćenje tumorskih promena. Ovakva mašina u našem kliničkom centru, direktno finansirana od strane Ministarstva zdravlja, čija je vrednost veća od 1.200.000 evra, predstavlja značajno unapređenje rada ustanove i kvaliteta zdravstvene zaštite naših pacijenata. Ovo je veliki iskorak u odnosu na prethodno stanje. Kada su mi naši profesori i lekari pokazali kako izgleda dijagnostika danas u odnosu na raniji period, bilo je jasno da je reč o znatno boljoj vidljivosti i preciznijem otkrivanju promena koje su se ranije mnogo teže uočavale“, poručio je Pavlović.

Sve ovo doprineće ranijem otkrivanju malignih oboljenja i unapređenju zdravlja stanovništva.

Foto: Ustupljene fotografije

„Očuvanje ljudskog života uvek je prioritet. Imamo stručnjake koji svojim znanjem i posvećenošću doprinose tome, što je od izuzetnog značaja ne samo za grad Niš, već i za čitav region. Znamo da Univerzitetski klinički centar Niš nije mesto gde se leče samo Nišlije. Ovoj ustanovi gravitira oko dva miliona ljudi sa teritorije jugoistočne Srbije. Zato nam je ova ustanova izuzetno važna i zato je značajna dobra saradnja sa Ministarstvom zdravlja, koje prepoznaje potrebe naših sugrađana i u skladu sa tim ulaže u najsavremeniju opremu. Ova metoda se već primenjivala u nekim drugim gradovima u Srbiji, ali ovakvog uređaja nije bilo u Nišu“, pojasio je Pavlović.

On je istakao i da zahvaljujući velikom zalaganju rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra ovaj novi aparat jeste danas na usluzi Nišlijama.