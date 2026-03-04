Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Kulu, gde je obišla i radionici preduzetnice Mirjane Karalić i uručila sertifikat za stari zanat i najavila da Ministarstvo u ponedeljak raspisuje još jedan konkurs za stare zanate.

Preduzetnice Mirjane Karalić bavi se proizvodnjom ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa.

"Koliko su značajni podsticaji Ministarstva najbolje je da pitamo preduzetnicu Mirjanu Karalić, kojoj znači kada dobije od države bespovratna sredstva i da jedan usmeri na trajno obrtna sredstva, odnosno na nabavku sredstva, a drugi deo na nabavku opreme. Ministarstvo privrede već je treću godinu zaredom orijentisano i aktivno se bavi podrškom u vidu bespovratnih sredstava i povoljnim kreditnih sredstava na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića ka malom sektoru. Kada je u pitanju naša Kula i ovde ima veliki porast broja registrovanih privrednika. Kada pogledamo od 2012. godine značajno je više osnovanih preduzetnika, pogotovo žena i mladih do 35 godina", navela je Mesarović.

Foto: Ministarstvo privrede

Dodala je da Ministarstvo privrede pruža podršku za stare zanate i poslovima domaće radinosti, sa sto posto izdvajanja bespovratnih sredstava koje preduzetnici nikada ne vraćaju državi.

"Naša divna Mirjana je dobila sredstva prošle godine za podršku. Zahvaljujem se Mirjani što sa toliko truda i ljubavi voli i radi svoj posao i što ga nije preusmerila na nešto savremeno. U ponedeljak Ministarstvo privrede raspisuje novi konkurs na inicijativu našeg predsednika Repubike i pozivam sve naše stare zanatlije, privrednike, da se jave i iskoriste podršku svoje države. Zainteresovanost je velika. Zakon podrazumeva niz poreskih olakšica za sertifikat koji izdaje ministarstvo. Imala sam čast da joj danas uručim sertifikat da je njen rad njenih ruku delo i da su svi ovi proizvodi izrađeni od prirodnih materijala. Čestitam joj na tome. Uz nju i uz sve naše stare zanatlije će država biti i u narednom periodu", rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović održala je radni sastanak sa ženama preduzetnicama iz ovog kraja.

"Susret je predstavljao jednu redovnu aktivnost Ministarstva privrede, a to je razgovor sa našim privrednicima, u ovom slučaju sa našim divnim damama preduzetnicama. Tu je najveći porast broja registrovanih, u odnosu na 2012. na teritoriji Kule, 1037 preduzetnika. Želeći da podržimo njih, danas smo imali radni sastanak, gde sam imala priliku da predstavim šta sve radimo u vidu novih konkursa, davanja i povoljnih kreditnih sredstava, ali i da saslušam sa kojim se izazovima suočavaju. Nastavićemo u narednom periodu da se bavimo njihovim radom. Ima mnogo žena koje su u prethodnom periodu bile podržane od strane Ministarstva privrede. Drago mi je da čujem njihova dobra iskustva. Nastavićemo da kroz razgovore čujemo dobre privrednike i osnažimo finansijski", poručila je Mesarović.