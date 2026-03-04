Vesti
BUKTE SUKOBI U SVETU: SRPSKI VETERANI O SUROVOJ REALNOSTI RATA! - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:
- Saša Pantelić - predsednik Udruženja veterana PJP
- Zoran Gavrić - bivši pripadnik 35. odreda policije
- Stanko Matovac - bivši pripadnik PJP
- Petar Jovanović - bivši pripadnik 21. odreda PJP Policijske Brigade
