Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Gosti su:

  • Saša Pantelić - predsednik Udruženja veterana PJP
  • Zoran Gavrić - bivši pripadnik 35. odreda policije
  • Stanko Matovac - bivši pripadnik PJP
  • Petar Jovanović - bivši pripadnik 21. odreda PJP Policijske Brigade

