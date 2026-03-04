Sukob na Bliskom Istoku ušao je u peti dan. Broj žrtava je premašio hiljadu ljudi. Izrael i SAD su nastavile nove napade na mete u Iranu. Američka podmornica je potopila iransku fregatu kod Šri Lanke, a izraelske trupe ušle su kopneno u Liban. Iranska balistička raketa je ispaljena prema Turskoj, ali ju je protivvazdušna odbrana NATO oborila. Francuska je poslala nosač aviona Šarl de Gol u Sredozemno more, kao i dodatne PVO sisteme i borbene avione Rafal. I Grčka je rasporedila ratne brodove da čuvaju Kipar, koji je prethodno pogođen iranskim dronom. Napetost na Bliskom Istoku je ogromna. Ministar rata SAD Pit Hegset izjavio je da je "Iran pokušao da ubije predsednika Trampa". Iran nastavlja da preti istorijskim udarom, Amerika i Izrael ne namereavaju da odustanu dok ne ispune ciljeve, a strepnja je da li će se uključiti zalivske zemlje koje, kao kolateralna šteta, trpe iransko bombrdovanje.