Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski najavila je nova ulaganja u Niš, ali pre svega formiranje Boračkog doma u Niškoj Banji.

„Već smo odredili lokaciju i verujem da ćemo u saradnji sa Ministarstvom uspeti da realizujemo projekat Doma boraca na teritoriji opštine Niška Banja“, rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

„Dogovorili smo i konkretne korake: adaptaciju Boračkog doma u Niškoj Banji, ulaganje u inkluzivna igrališta u svim opštinama grada Niša, nabavku vozila prilagođenog osobama sa invaliditetom, kao i renoviranje pristupnih sadržaja kako bi svi naši sugrađani imali jednake uslove. Razgovarali smo i o unapređenju usluga u zajednici, posebno o savetovalištu za rani razvoj, jer želimo da se kao društvo više bavimo prevencijom razvojnih poteškoća kod dece. Rana intervencija u prvim godinama života od presudnog je značaja za budućnost deteta i porodice“, kazala je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ono što je veoma važno, jeste da nisu zaboravljena udruženja iz oblasti socijalne zaštite, kao ni udruženja boraca.

Milica Đurđević Stamenkovski i Dragoslav Pavlović Foto: Grad Niš

“Ona će, kao i svake godine, imati priliku da se prijave na konkurse Ministarstva i ostvare pravo na sredstva. Grad Niš je ove godine uvećao sredstva za udruženja boraca i organizacije koje se bave socijalnim radom za oko 20 odsto“, kazao je gradonačelnik Pavlović.

„Želimo da Niš radi, da Niš napreduje i da bude moderan grad na čvrstim istorijskim temeljima. Samo tako ćemo biti bliži ljudima i pokazati da nam je iskreno stalo da ispravimo ono što nije bilo dobro i da zajedno gradimo bolju budućnost“, završila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.