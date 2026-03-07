Početkom novembra prosle godine italijanski mediji objavili su da je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu o navodnom "Sarajevo safariju" i vikend ratnicima, stranim državljanima koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini dolazili na srpske položaje iznad Sarajeva, da bi pucali po civilima. Prema tvrdnjama koje su se pojavile u javnosti, pojedinci su navodno plaćali dolazak na linije fronta, a sada je na pravosudnim organima da utvrde da li za te navode postoje konkretni dokazi i eventualna krivična odgovornost.

Povod za novu pažnju javnosti bila je najava knjige italijanskog pisca i novinara Ezija Gavazenija, pod naslovom „Snajper safari“, u kojoj autor iznosi svoja saznanja o dolascima stranaca na ratište sredinom devedesetih. Tema je dodatno aktuelizovana nakon dokumentarnog filma „Sarajevo safari“ slovenačkog reditelja Miran Zupanic, koji je 2022. godine otvorio pitanje uloge pojedinih stranih državljana tokom opsade Sarajeva.

Izraz „safari“, kao opis navodnih dolazaka stranaca, koji su tokom rata pucali na opkoljeni grad, prvi put je javno pomenut 2003. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, tokom suđenja Slobodanu Miloševiću. Tada je zaštićeni svedok spomenuo ime Nikole Ribića, navodeći da je došao iz Kanade i da je, kako je citirano, „došao na safari“. Prema Kurirovim podacima, Ribić je zaista došao iz Kanade da bi se pridružio se Specijalnoj jedinici Vojske Republike Srpske „Beli vukovi“, formiranoj 1993. godine u okviru Sarajevsko-romanijskog korpusa. Jedinica je delovala na položajima oko Sarajeva, uključujući Trebević i druga strateška uporišta, pa se postavlja pitanje da li su “Beli Vukovi” primali u svoje redove strance koji su pucali po civilima.