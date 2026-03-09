Slušaj vest

Rat na Bliskom Istoku ušao je u drugu nedelju. Iz dana u dan potresi izazvani sukobom prelivaju se i na ostala područja.

Cene nafte su premašile 110 američkih dolara po barelu, a skok tek može da usledi. Srbija je zabranila izvoz dizela, benzina i sirove nafte u svim vidovima transporta do 19. marta, s ciljem da se zaštiti domaće tržište od nestašica i skoka cena.

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija ima i veće rezerve nego one koje je predstavio u programu Srbija 2030. Tačnije, postoje sigurne rezerve dizela i benzina za 90 dana. Ipak, strah od još većeg poremećaja u snabdevanju i skoka cena u čitavoj Evropi je opravdan, a kraj rata na Bliskom Istoku je neizvestan.

Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije

Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije

Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku