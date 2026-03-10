Sada je to potvrđeno i zvanično - Evropa je poslata najveći svetski uvoznik naoružanja, prvi put od 1960. godine. Ovi su podaci iz najnovijeg izveštaja Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI. Pokazuju da je Stari kontinent u periodu od 2021. do 2025. godine povećao uvoz oružja za čak 210 procenata.

Glavni razlog za ovaj dramatičan skok je rat u Ukrajini, ali i svetski konflikti i globalna nestabilnost. A kako stoje brojke prema državama?

Uvoz oružja u evropske članice NATO-a porastao je za 143 procenta u odnosu na prethodnu godinu. Sjedinjene Države su isporučile 58 procenata tog oružja.

Poljska se ističe kao zemlja sa najdramatičnijim skokom uvoza, koji je povećan za čak 852 procenta. Time je pretekla Ujedinjeno Kraljevstvo i izbila na vrh evropske liste uvoznika. Što se tiče izvoza, SAD su ove godine učvrstile svoju izvoznu dominaciju,o izvozeći oružje u 99 zemalja sveta. Francuska je druga po veličini izvoznica sa udelom od 9,8 procenata. Rusija je treća, a Nemačka je postala četvrti najveći izvoznik oružja na svetu, prestigavši Kinu. Da li je ovo demonstracija doktrine:"Ako želiš mir, spremaj se za rat"?

