DVE PRIČE BLISKOG ISTOKA - IZRAEL I IRAN! - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:
• Boško Jakšić – novinar
• Goran Šarić - teolog i istoričar
• Sara Marinković – politikolog
• Vesna Pešić - pisac i izdavač
