Bliski Istok je i dalje u plamenu. Ovo je 12 dan rata i baš toliko je trajao sukob prošle godine u junu. Sada nema sumnje da će ovaj biti duži, intenzivniji i krvaviji. Iran je najavio najintenzivniji udar od početka sukoba, bombe ne štede zalivske zemlje i Izrael. Iran se drži žilavo i osvetoljubivo, ali onaj ko čuje predsednika SAD Donalda Trampa može pomisliti da je pitanje trenutka kada će se oružje položiti jer šef Bele kuće tvrdi da je Iran gotov. Rekao je:” Sa Iranom ćemo završiti uskoro, praktično tamo više nema ničega za gađanje. Kad god budem želeo da se rat završi, završiće se”. Bivši šef iranske bezbednosti Ali Laridžani kaže: “Nacija Irana se ne plaši praznih pretnji. Pazite se vi da ne budete eliminisani”. Šta se pokazalo za ovih 12 dana rata?