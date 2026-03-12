Rat na Bliskom Istoku ušao je u 13. dan i svakog sledećeg dana je sve krvaviji, ali i nekontrolisaniji i neizvesniji.

Amerika gađa čitav Iran, izraelski IDF je saopštio da je pogođeno postrojenje Talegan koričćeno za razvoj nukelarnog oružja Teherana, a Iran neustrašivo gađa praktično sve što stigne u regionu. FBI je čak upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati lansiranjem dronova ka Zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

O krajnjim namerama iranskog režima najbolje govori novi vrhovni ajatolah Modžtaba Hamnei koji je ranjen i prvi put se oglasio saopštenjem i rečima: "Uveravam sve da nećemo prestati da svetimo krv naših mučenika”. Tema Usijanja je rat na Bliskom Istoku, da li su se otrgli kontroli – epski bes Amerike i epska osveta Irana?