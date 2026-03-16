GODINU DANA POKUŠAVANJA NASILNOG PREVRATA VLASTI: Da li će lokalni izbori biti test - Kome građani daju poverenje?
Dan posle masovonog protesta prošle godine, bilo je mnogo onih koji su očekivali da će se srušiti vlast u Srbiji.
15. mart su nazivali "danom d", a kako se to nije desilo, naredne mesece su proveli na ulicama zaoštravajući atmosferu i podižući tenzije. Do te mere da su ulice pojedinih dana i noći bile pretvorena u bojna polja, a prostorije vladjuće stranke glavni ciljevi napada. Zabeleženo je čak 750 napada na prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije.
Da li su ideje o pokušaju nasilnog prevrata potpuno istrošene? Koiko su Srbiju protesti unazadili? Da li će lokalni izbori biti test - Kome građani daju svoje poverenje i zašto?
Gosti Usijanja:
Ljuban Karan, potpukovnik kontraobaveštajne službe KOS
Veroljub Arsić, narodni poslanik predsednik Odbora za finasnije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Aleksandar Lukić, Institut za političke studije
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig