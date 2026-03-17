- Na zahtev predsednika Aleksandra Vučića Ministarstvo privrede godinama unazad finansira projekte koji su od posebnog strateškog značaja kada je u pitanju razvoj industrijskih kapaciteta, poboljšanje privrednog ambijenta, povećanje turističkih potencijala, sve u cilju boljeg kvaliteta života naših grašana. Posebno sam ponosna i srećna što sam danas imala priliku da ispred Ministarstva privrede potpišem ugovor sa Opštinom Lučani za rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od preko 7.000 metara u Guči- rekla je ministarka.

-To je tek početak onoga što ćemo raditi u Guči i Lučanima. Ovo je prva faza projekta vredna 163 miliona dinara, od čega Ministarstvo privrede participira sa značajnim iznosom od 135,5 miliona dinara. Ta sredstva će biti preneta u narednim danima. Pozivam opštinsko rukovodstvo da u najkraćem mogućem roku raspiše javni poziv i izabere izvođače i što pre počne sa radovima kako bismo građanima omogućili uredno vodosnabdevanje. To je ono što ćemo raditi i u budućnosti. Politika SNS i Aleksandra Vučića je posvećena svakom građaninu. Zato smo svaki dan sa građanima, razgovaramo sa njima i osluškujemo njihove probleme, izazove i poruke i u odnosu na to kreiramo ambijent. Nama je bitna naša porodica, za Lučane i našu porodicu- poručila je Mesarović.