ATENTAT NA IRANSKOG VOĐU I ŠAHOVSKO KRETANJE AMERIČKE FLOTE: Blokiran naftni put kao bure baruta u sred raketnog i informacionog rata!
Bliski istok je u poslednja 24 sata ponovo eksplodirao i više ništa ne izgleda kao juče. Nakon najnovijih američkih udara i sve intenzivnijih sukoba, Iran je pogođen ne samo spolja, već i iznutra. Ubijen je jedan od ključnih ljudi režima Ali Laridžani, što predstavlja ozbiljan udarac političkoj i bezbednosnoj strukturi zemlje i otvara pitanje: ko sada zapravo vodi Iran? Paralelno sa tim, na terenu se vodi rat bez predaha, nove eksplozije, raketni napadi i tenzije koje se šire iz sata u sat. U samo jednom danu, konflikt je dodatno eskalirao, a poruke koje stižu iz Vašingtona i Teherana postaju sve oštrije. Donald Trump ponovo govori o „vatri i besu“, dok iranska strana uzvraća otvorenim pretnjama i porukama prkosa. U ovaj rat se uključuju i najveći vojni kapaciteti, pokreti američkih snaga, uključujući i nosače aviona poput USS Gerald R. Ford, dodatno podižu strah da ovo više nije regionalni sukob, već potencijalni globalni problem.
Da li je ubistvo Laridžanija početak unutrašnjeg raspada Irana?
Da li pretnje „vatrom i besom“ vode svet ka direktnom sukobu velikih sila i da li smo upravo ušli u fazu iz koje nema lakog izlaza?
Kako će blokada naftne arterije u Zalivu uticati na svakodnevnicu širom sveta?
Da li će se zbog Irana i blokade Ormuskog moreuza pojedine zemlje vratiti ruskim energentima?
Gostii:
Dragan Vujičić, novinar
Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar
Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku