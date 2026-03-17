Bliski istok je u poslednja 24 sata ponovo eksplodirao i više ništa ne izgleda kao juče. Nakon najnovijih američkih udara i sve intenzivnijih sukoba, Iran je pogođen ne samo spolja, već i iznutra. Ubijen je jedan od ključnih ljudi režima Ali Laridžani, što predstavlja ozbiljan udarac političkoj i bezbednosnoj strukturi zemlje i otvara pitanje: ko sada zapravo vodi Iran? Paralelno sa tim, na terenu se vodi rat bez predaha, nove eksplozije, raketni napadi i tenzije koje se šire iz sata u sat. U samo jednom danu, konflikt je dodatno eskalirao, a poruke koje stižu iz Vašingtona i Teherana postaju sve oštrije. Donald Trump ponovo govori o „vatri i besu“, dok iranska strana uzvraća otvorenim pretnjama i porukama prkosa. U ovaj rat se uključuju i najveći vojni kapaciteti, pokreti američkih snaga, uključujući i nosače aviona poput USS Gerald R. Ford, dodatno podižu strah da ovo više nije regionalni sukob, već potencijalni globalni problem.