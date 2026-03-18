Politički obračuni su toliko izgubili granice, da je retkost da nešto iznenadi. Ipak emisija Mentalno razgibavanje koja se emituje na televiziji Nova S je uspela da šokira. Voditelji su za svoj humor i satiru iskoristili dečaka od osam godina Andriju Kneževića iz Bajina Bašte, koji boluje od retke Mojamoja bolesti. Njegov “greh” su samo čiste emocije i suze koje je pokazao kada je u njihovu kuću došao predsednik države Aleksandar Vučić. Mentalnom razgibavanju je to bilo “foliranje”, pa su maliciozno i kvazi duhovito insinuirali da je predsednik rekao dečaku da plače rečima:“Slušaj mali, ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš”. Da li je normalno praviti ovakav humor, da il je moralno, da li je neophodno? Postoje li granice za političke obračune?