GDE JE GRANICA IZMEĐU IGRE I ZAVISNOSTI: Kada u jednoj kući postoji zavisnik, ne pati samo on, pati cela porodica - gost emisije “Neispričano” je Siniša Antoni
Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Siniša Antonijević, bivši zavisnik od kocke.
Počinje bezazleno, iz zabave, iz dosade. Jedan tiket, mali ulog i osećaj uzbuđenja koji se ne zaboravlja. Ali gde je granica između igre i zavisnosti?
Ponekad sve počinje mnogo ranije, u detinjstvu bez sigurnosti, u kući gde nedostaje pažnja, razumevanje ili osećaj pripadnosti. Tamo gde se praznina ne vidi, ali se nosi godinama i upravo ta praznina kasnije traži izlaz kod nekih, kroz kocku. Stručnjaci upozoravaju da kockanje aktivira isti sistem nagrade u mozgu kao i droga. I upravo zato, mnogi ne primete trenutak kada igra prestaje da bude igra i postaje potreba. Patološki kockari često veruju da mogu da stanu kad god požele. Međutim, stvarnost je drugačija. Gubici se jure, dugovi rastu, a laži postaju svakodnevica. Simptomi su jasni: opsesivne misli o novcu i klađenju, nemogućnost kontrole, skrivanje od porodice, pa čak i ugrožavanje posla, odnosa i života. A kada u jednoj kući postoji zavisnik, ne pati samo on, pati cela porodica. Nestaje poverenje, dolaze dugovi, strah, sram i tišina u kojoj svi trpe. Porodica pokušava da pomogne, ali često tone zajedno sa onim ko ne može da stane. I dok jedni traže dobitak, drugi gube sve. Jer u kockanju je dobitak slučaj, a gubitak pravilo. Ali postoji izlaz. Lečenje je moguće uz podršku porodice, psihoterapiju i spremnost da se prizna problem. Put je dug, ali nije nemoguć. Večeras donosimo priču o poroku koji je skoro uništio sve I borbi da se ponovo izgradi život.
