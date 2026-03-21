Ponekad sve počinje mnogo ranije, u detinjstvu bez sigurnosti, u kući gde nedostaje pažnja, razumevanje ili osećaj pripadnosti. Tamo gde se praznina ne vidi, ali se nosi godinama i upravo ta praznina kasnije traži izlaz kod nekih, kroz kocku. Stručnjaci upozoravaju da kockanje aktivira isti sistem nagrade u mozgu kao i droga. I upravo zato, mnogi ne primete trenutak kada igra prestaje da bude igra i postaje potreba. Patološki kockari često veruju da mogu da stanu kad god požele. Međutim, stvarnost je drugačija. Gubici se jure, dugovi rastu, a laži postaju svakodnevica. Simptomi su jasni: opsesivne misli o novcu i klađenju, nemogućnost kontrole, skrivanje od porodice, pa čak i ugrožavanje posla, odnosa i života. A kada u jednoj kući postoji zavisnik, ne pati samo on, pati cela porodica. Nestaje poverenje, dolaze dugovi, strah, sram i tišina u kojoj svi trpe. Porodica pokušava da pomogne, ali često tone zajedno sa onim ko ne može da stane. I dok jedni traže dobitak, drugi gube sve. Jer u kockanju je dobitak slučaj, a gubitak pravilo. Ali postoji izlaz. Lečenje je moguće uz podršku porodice, psihoterapiju i spremnost da se prizna problem. Put je dug, ali nije nemoguć. Večeras donosimo priču o poroku koji je skoro uništio sve I borbi da se ponovo izgradi život.