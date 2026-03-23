U vremenu globalnih previranja, ratova i dubokih podela u svetu, Srbija se nalazi pred izazovom da sačuva ono što je najvažnije: mir, stabilnost i bezbednost države. Sa velikog skupa u beogradskoj Areni, predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je upravo to politika od koje Srbija ne sme da odstupi. U obraćanju građanima, naglasio je da država mora da vodi odgovornu i ozbiljnu politiku, u kojoj su interesi građana iznad svega, ali i da se u narednom periodu očekuju važne ekonomske mere. Radiće se na daljem povećanju plata i penzija, kako bi se očuvao životni standard i sigurnost građana u nestabilnim vremenima. Istovremeno, poslata je i jasna poruka članovima Vlade, da moraju da rade više, da budu prisutni na terenu i da razgovaraju sa ljudima. Posebno je naglašena obaveza da se obiđe svaka kuća u deset opština, kako bi se direktno čulo šta građane muči i šta država mora da uradi bolje. Vučić je uputio i zahvalnost građanima koji su, kako je rekao, u teškim vremenima pokazali odgovornost i doprineli očuvanju stabilnosti zemlje, odbijajući pokušaje destabilizacije i unutrašnjih pritisaka.