Srbija dobija suvenir koji spaja tradiciju, diplomatiju i turizam: Predstavljene pustovane lopte sa ćiriličnim i kineskim pismom
Udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža predstavilo je danas u svojoj galeriji na Kalemegdanu novi autentični suvenir, pustovane lopte sa ćiriličnim i kineskim pismom, kao simbol susreta kulture i međunarodne saradnje, koji će otvoriti novi prostor za razvoj turizma i kulturne diplomatije Srbije i Kine.
Iz Etno mreže kažu da je ovo način da se, u susret izložbi EXPO 2027, istakne značaj uključivanja lokalnih zajednica i zanatskih udruženja u predstavljanje Srbije na globalnoj sceni, kako bi nasleđe i zanatstvo postali deo savremenog identiteta zemlje, a tradicija pokretač razvoja.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je da zemlje sa starom tradicijom poput Kine i Srbije, treba da iskorače baš na ovaj način, kroz zajedničke akcije.
„Ovakvi projekti snažno promovišu lokalne samouprave kao čuvare tradicije i autentičnog identiteta Srbije. Povezivanje ćiriličnih i kineskih motiva simbolično govori o bliskosti dva naroda sa bogatom istorijom i snažnim kulturnim nasleđem. U susret EXPO 2027, kroz koncept ‘Srpske kuće’ želimo da svetu predstavimo svu raznolikost i bogatstvo naših krajeva. Ministarstvo koje vodim će nastaviti da bude saveznik lokalnim zajednicama i zanatskim udruženjima koja kroz svoj rad čuvaju tradiciju i doprinose promociji Srbije na međunarodnoj sceni“, rekla je Paunović.
Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena zahvalila je Ambasadi Kine na podršci podizanju vidljivosti žene u Srbiji koje rade na očuvanju kulturnog nasleđa.
„Posebnu pažnju posvećujemo ekonomskom osnaživanju žena, uključujući podršku onima koje se bave preduzetništvom i zaštitom starih zanata. Naše dve zemlje imaju mnogo toga zajedničkog, a saradnja koja je danas na istorijski visokom nivou dodatno nas ohrabruje da zajedno sa organizacijama civilnog društva nastavimo da je razvijamo i produbljujemo“, rekla je Macura.
Kalemegdan je snažan simbol kulture Srbije i divan je prostor za ovakvu savremenu izložbu, rekao je ambasador Narodne Republike Kine Li Ming.
“Etno mreža kao krovna organizacija predstavlja važnu platformu za očuvanje nematerijalnog nasleđa. Posebno nas raduje kombinacija kineskih slova i tradicionalnih pustovanih lopti, koja simbolizuje prijateljstvo i međusobno učenje i uvažavanje naših naroda. Rekordan broj kineskih turista posetio je Srbiju prošle godine i verujem da će ovakve inicijative dodatno doprineti upoznavanju naših kultura i jačanju saradnje u oblasti kulture i turizma“, rekao je on.
Violeta Jovanović, predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a naglašava da je u fokusu izložbe ujedno osnaživanje žena u lokalnim zajednicama, čiji rad i veštine stoje iza svakog proizvoda, ali i razvoj kreativne ekonomije sa potencijalom za širu tržišnu afirmaciju.
„Ovo je prvi suvenir u Srbiji koji spaja naše nasleđe i globalno tržište, a pustovane lopte sa ćiriličnim i kineskim pismom biće izložene i u Hotelu Ziđin u Beogradu. Kroz ovakve inicijative, Etno mreža potvrđuje da rukotvorine mogu biti most između naše zemlje i sveta, kao i primer kako lokalna tradicija dobija međunarodni značaj. Autentični proizvodi doprinose prepoznatljivosti Srbije na turističkoj mapi sveta i omogućavaju dublju vezu posetilaca sa destinacijom“, poručuje Jovanović.
